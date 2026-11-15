Переговори про прямий військовий зв’язок на Кіпрі зайшли в глухий кут — Cyprus Mail

На Кіпрі переговори про створення прямого каналу зв’язку між військовими по різні боки Зеленої лінії зайшли в глухий кут. Сторони не можуть домовитися, з ким саме Національна гвардія Республіки Кіпр має підтримувати прямий контакт, повідомляє Cyprus Mail.

Суперечка щодо учасників контакту

За даними джерел видання, близьких до питання, турецько-кіпрська сторона пропонує налагодити прямий діалог між Національною гвардією та Турецько-кіпрськими силами безпеки. Греко-кіпрська сторона натомість хоче мати прямий канал із турецькими військовими підрозділами на острові.

Лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман після тристоронньої зустрічі з президентом Республіки Кіпр Нікосом Христодулідісом та посланницею ООН Марією Анхелою Ольгін заявив, що запропонував створити такий механізм. За його словами, Христодулідес відхилив пропозицію. Раніше Ерхюрман включив цю ініціативу до плану з десяти заходів зміцнення довіри, поданого Христодулідісу після обрання лідером турків-кіпріотів.

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Контакти нині відбуваються через ООН

У січні Ерхюрман наголошував на необхідності прямого військового каналу після інциденту в буферній зоні за участю греко-кіпрських фермерів і турецько-кіпрських військових. За його словами, метою механізму було б забезпечення невідкладного контакту в разі проблем.

Водночас Христодулідес у липневій доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про добрі послуги ООН на Кіпрі зазначав, що готовий обговорювати створення механізму військових контактів між протиборчими силами на острові.

Наразі зв’язок між військовими по різні боки Зеленої лінії здійснюється через Миротворчі сили ООН на Кіпрі. На півночі острова діють Турецько-кіпрські сили безпеки та турецький військовий гарнізон, а на іншому боці — Національна гвардія і грецький батальйон на Кіпрі.

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