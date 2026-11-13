Переговорники Європейського парламенту та держав-членів ЄС досягли попередньої домовленості про тимчасове надання промисловості близько 120 млн додаткових безкоштовних квот на викиди. Їх планують розподілити впродовж 2026–2030 років, повідомляє Tagesschau.

Заощадження для енергоємних галузей

За даними Європарламенту, зміна правил системи торгівлі викидами ЄС має заощадити промисловим компаніям кілька мільярдів євро. Домовленість передбачає більше безкоштовних квот, ніж пропонувала Європейська комісія.

За оцінкою Єврокомісії, її варіант міг би забезпечити відповідним галузям близько 6 млрд євро заощаджень. Європарламент заявив, що через збільшення кількості безкоштовних квот очікуваний обсяг заощаджень зросте. Компроміс ще мають формально затвердити Європарламент і держави-члени ЄС.

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Як працює система квот

Європейська система торгівлі викидами ETS встановлює загальний ліміт викидів вуглекислого газу для визначених секторів. Компанії отримують квоти на викиди CO2, можуть торгувати ними або купувати додаткові на аукціонах. Це формує ціну за кожну тонну викинутого вуглекислого газу.

Кількість доступних квот поступово скорочують, щоб підвищувати їхню вартість і стимулювати інвестиції у захист клімату. Частину квот уже безкоштовно отримують енергоємні галузі, зокрема хімічна та сталеливарна промисловість.

Зв’язок із кліматичними цілями

У липні Єврокомісія запропонувала додаткові зміни до ETS для підтримки європейської промисловості на тлі високих цін на енергію та конкуренції з-за кордону. Серед пропозицій було повільніше скорочення кількості квот, що означало б можливість для промисловості довше викидати більше CO2. Такий підхід ускладнив би досягнення кліматичних цілей ЄС. ЄС прагне до 2040 року скоротити викиди парникових газів на 90% порівняно з рівнем 1990 року.

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