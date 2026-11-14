Перегріта магма може затримувати кристалізацію більш як на вісім годин — ScienceDaily

Міжнародна група науковців, яка досліджувала матеріали виверження вулкана Тахогайте на іспанському острові Ла-Пальма 2021 року, встановила: перегрів магми здатен затримувати утворення кристалів більш ніж на вісім годин. Це може дозволяти магмі довше залишатися текучою, швидше підніматися до поверхні та створювати умови для високих лавових фонтанів, повідомляє ScienceDaily.

Затримка кристалізації

Магма складається з розплавленої породи, газів і подекуди твердих кристалів. За звичайних умов під час її охолодження кристали починають формуватися навколо мікроскопічних кристалічних «зародків». Перегрів — підвищення температури понад рівень, за якого кристали залишаються стабільними, — може розчиняти ці зародки та робити структуру розплаву одноріднішою. У таких умовах новим кристалам складніше утворюватися.

Дослідники відтворили в лабораторії вулканічні умови температури й тиску, використовуючи зразки з Ла-Пальми. За допомогою синхротронної рентгенівської мікротомографії в установці Diamond Light Source вони спостерігали формування кристалів у реальному часі. Додаткові досліди проводили у Празі, щоб простежити процеси протягом довшого часу.

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У зразках без перегріву кристали починали виникати приблизно через 20 хвилин. У зразках, що зазнали сильного перегріву, початок кристалізації відкладався більш ніж на вісім годин.

Вплив на характер виверження

Кристали збільшують в'язкість магми, тобто її опір течії. Науковці внесли результати експериментів до моделей підйому магми крізь земну кору. За їхніми розрахунками, затримка кристалізації дає магмі змогу довше лишатися менш в'язкою й рухатися швидше. Вулканічні гази за таких умов можуть виштовхувати розплавлену породу з жерла, утворюючи фонтани лави.

Натомість магма, що кристалізується раніше, стає в'язкішою та піднімається повільніше. Це дає газам більше часу для виходу й може сприяти спокійнішим ефузивним виверженням, коли лава переважно витікає на поверхню. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Communications. Автори зазначають, що для оцінювання вулканічних небезпек варто враховувати не лише склад магми, вміст газів і зміни тиску, а й її термічну історію до виверження.

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