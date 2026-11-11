Перекази до Пакистану зросли до $14,8 млрд за чотири місяці — Dawn

У Пакистані обсяг грошових переказів від громадян, які працюють за кордоном, за перші чотири місяці 2026—2027 фінансового року сягнув 14,8 млрд доларів. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, коли надходження становили 13 млрд доларів, повідомляє Dawn.

У жовтні пакистанці з-за кордону переказали до країни 3,9 млрд доларів. Це на 13,8% більше у річному вимірі та на 8,5% більше, ніж у вересні.

Річна ціль — 45 млрд доларів

Голова Державного банку Пакистану Джаміль Ахмад раніше встановив ціль щодо надходжень переказів на рівні 45 млрд доларів у 2026—2027 фінансовому році. У попередньому фінансовому році їхній обсяг перевищив 41 млрд доларів.

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Найбільше коштів за липень—жовтень надійшло із Саудівської Аравії — 3,668 млрд доларів, що на 16,5% більше, ніж роком раніше. З Об’єднаних Арабських Еміратів переказали 3,051 млрд доларів, а зі Сполученого Королівства — 2,226 млрд доларів.

Основні країни надходжень

Найвищі темпи зростання серед головних джерел переказів зафіксували у Сполученому Королівстві: надходження збільшилися на 19,2%. Країни Європейського Союзу переказали 1,866 млрд доларів, США — 1,259 млрд доларів, інші держави Ради співробітництва арабських держав Перської затоки — 1,374 млрд доларів.

У жовтні найбільший обсяг переказів також надійшов із Саудівської Аравії — 981,6 млн доларів. За нею йшли ОАЕ з 815,9 млн доларів, Сполучене Королівство з 592,2 млн, країни ЄС із 461 млн та США з 328,9 млн доларів.

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