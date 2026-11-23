У Лівії перекриття трубопроводу, яким нафта надходить із найбільшого родовища Шарара, може зменшити його видобуток приблизно на 350 тисяч барелів на добу. Державна Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) заявила, що вентиль на лінії перекрила група, яку вона назвала такою, що діє поза законом, повідомляє Anadolu Agency.

Втрати видобутку

Окреме перекриття трубопроводу Хамада вже спричиняє втрату близько 15 тисяч барелів на добу. За оцінкою NOC, сукупне скорочення через дві зупинки становитиме орієнтовно 365 тисяч барелів щодня.

Це відповідає приблизно 26% середнього видобутку сирої нафти в Лівії у жовтні. Тоді країна видобула 43,47 млн барелів, або близько 1,4 млн барелів на добу, за даними NOC.

Родовище та термінал

Родовище Шарара розташоване на південному заході Лівії. Воно постачає нафту до прибережного термінала в Завії, який забезпечує сировиною місцевий нафтопереробний завод і танкери для експорту.

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Родовищем від імені NOC та чотирьох міжнародних партнерів управляє Akakus Oil Operations. Серед партнерів — іспанська Repsol, французька TotalEnergies, австрійська OMV і норвезька Equinor. У серпні видобуток на Шарарі сягнув близько 335 тисяч барелів на добу, а NOC та Akakus обговорювали його збільшення до приблизно 355 тисяч барелів на добу до середини 2027 року.

У вересні перекриття цього ж трубопроводу вже порушувало роботу переробки. Після того як озброєна група 21 вересня закрила вентиль, NOC зупинила один із двох підрозділів нафтопереробного заводу в Завії, щоб підтримати роботу іншого. Потоки нафти відновилися 26 вересня.

Рада директорів NOC закликала Охорону нафтових об’єктів і державні органи сприяти відновленню роботи обох трубопроводів. Корпорація також заявила про намір вжити юридичних заходів щодо відповідальних за перекриття лінії від Шарари.

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