У Джидді, Саудівська Аравія, «Аль-Наср» у п’ятницю зіграє з «Аль-Ахлі» в перенесеному матчі чемпіонату. Кріштіану Роналду підходить до гри після міжнародної паузи: португальський форвард завершив виступи за національну збірну, тож мав час на відновлення перед клубним сезоном.

Як повідомляє The National, чинні чемпіони Саудівської Про-ліги посідають третє місце. Вони мають стільки ж очок, як «Аль-Кадісія», та на два бали відстають від лідера «Аль-Хіляля». «Аль-Кадісія» провела на матч більше, ніж обидва суперники. Перемога над «Аль-Ахлі» дозволить «Аль-Насру» піднятися вище за «Аль-Хіляль».

Форма Роналду

У попередньому матчі «Аль-Насра» Роналду оформив хет-трик у перемозі над «Аль-Холудом» з рахунком 5:2. Після цієї гри він має вісім голів у десяти матчах ліги цього сезону. Загалом на рахунку 41-річного нападника 985 голів у кар’єрі.

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Матч з «Аль-Ахлі» спочатку планували провести 15 жовтня, однак перенесли через логістичні міркування, пов’язані з періодом відпочинку футболістів. Це буде єдина гра чемпіонату на вихідних.

Становище Аль-Ахлі

«Аль-Ахлі» після 11 матчів посідає шосте місце та відстає від четвертого «Аль-Іттіхада» на три очки. Команда Маріно Пушича підходить до зустрічі після поразки 1:6 від джиддського «Аль-Шабаба», яка перервала серію з чотирьох перемог.

Водночас «Аль-Ахлі» цього сезону не програвав удома на стадіоні King Abdullah Sports City і пропустив там лише два м’ячі. Роналду в трьох матчах у Джидді проти цього суперника забив один гол — переможний пенальті у 2024 році.

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