Переможці виборів у Сербії хочуть витрачати на оборону 5% ВВП — Anadolu Agency

Список, підтриманий студентами та який переміг на дострокових парламентських виборах у Сербії, пропонує поступово збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту. За прогнозом, оборонні видатки країни становили приблизно 2–2,5% ВВП, повідомляє Anadolu Agency.

Представник списку, колишній офіцер сербської армії Лука Понорац заявив телеканалу RTS, що спочатку частку видатків планують довести до 3%, а згодом — до довгострокової цілі у 5% ВВП. Він наголосив, що темпи та масштаб реалізації програми залежатимуть від фінансових і кадрових ресурсів, які отримає майбутній уряд.

Підвищення виплат військовим

Програма також передбачає підвищення зарплат військовослужбовців на 20–30% і заходи для усунення диспропорцій в оплаті праці між званнями та посадами. За словами Понораца, у деяких випадках військові зі спецпідрозділів отримують більше за генералів, а старші викладачі Військової академії заробляють менше, ніж частина офіцерів оперативних підрозділів, через відмінності у надбавках.

Серед інших пропозицій — прозоріші та передбачуваніші кар’єрні шляхи для особового складу, а також ефективніший і справедливіший розподіл оборонних ресурсів між усіма видами та службами війська.

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Артилерія, ППО та безпілотники

До пріоритетів модернізації віднесли реактивні артилерійські системи дальністю від 150 до 300 кілометрів, інтегровану систему протиповітряної оборони малої, середньої та великої дальності, а також безпілотні літальні апарати. Програма також охоплює мережецентричні системи зв’язку й управління, засоби повітряного спостереження та раннього попередження.

Список пропонує посилити роль військових експертних рад, Військово-технічного інституту і Технічного випробувального центру. Окремо програма передбачає забезпечення роботи військових служб безпеки та розвідки в межах закону й розслідування заяв про можливі незаконні дії окремих посадовців.

За остаточними результатами, підтвердженими Республіканською виборчою комісією 5 листопада, студентський список здобув 140 із 250 місць у парламенті на виборах 25 жовтня. Альянс на чолі з колишнім президентом Александаром Вучичем отримав 103 мандати. Новий парламент ще не зібрався, а уряд формально не сформовано.

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