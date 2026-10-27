Переобрання президента Лули посилило надії на нульову вирубку — Climate Home News

У Бразилії переобрання президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, на думку експертів, підвищило ймовірність виконання країною мети припинити вирубування лісів у всіх біомах до 2030 року. Лула здобув перемогу в напружених президентських перегонах над правим кандидатом Флавіу Болсонару та отримав безпрецедентний четвертий президентський термін.

У промові після оголошення результатів Лула заявив, що Бразилія продемонструє світові, як у країні реалізують кліматичну політику. Він також наголосив, що протягом останніх чотирьох років його перебування при владі масштаби вирубування лісів щороку скорочувалися, повідомляє Climate Home News.

Скорочення вирубування в Амазонії

Нові дані Бразильського космічного агентства, оприлюднені раніше в жовтні, показали, що розчищення лісів в Амазонії впало до найнижчого за весь час рівня. Це сталося після запровадження плану дій проти вирубування, який обмежив розширення незаконного розведення великої рогатої худоби на території найбільшого тропічного лісу світу.

Кліматолог Карлус Нобре, співголова Наукової панелі для Амазонії, заявив, що Бразилія отримала історичну можливість не допустити критичної межі, після якої значні частини Амазонії можуть перетворитися на савану. За його словами, для цього необхідно до 2030 року припинити вирубування лісів, протидіяти їх деградації та прискорити масштабне відновлення лісових масивів.

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Фінансування захисту лісів

Результат виборів також може посилити міжнародну підтримку Tropical Forest Forever Facility — фонду, ініціатором створення якого була Бразилія. Механізм передбачає залучення державного стартового капіталу для інвестування на фінансових ринках, а прибутки від цих вкладень мають спрямовуватися країнам із тропічними лісами.

Бразилія, попри статус країни, що розвивається, пообіцяла внести до фонду 1 млрд доларів. Фонд прагне до кінця року залучити від урядів 10 млрд доларів. Наступного дня після виборів Нідерланди оголосили про внесок у 500 млн євро, який планують виплачувати протягом десяти років за умови схвалення парламентом. Загальна сума обіцяних внесків досягла 7,8 млрд доларів.

Водночас Лула працюватиме в умовах посилення правих прихильників Болсонару в обох палатах парламенту. Мережа бразильських екологічних організацій Observatório do Clima заявила, що приблизно сім із десяти майбутніх депутатів і сенаторів можуть голосувати проти кліматичного та екологічного порядку денного.

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