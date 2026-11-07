Перевізники Кенії вимагають пояснень щодо 13 тисяч пломб — Nation Kenya

У Кенії Асоціація перевізників Кенії (KTA) зажадала від Податкового управління Кенії (KRA) пояснити долю 13 тисяч електронних пломб для відстеження вантажів, які раніше придбали за кошти платників податків. Як повідомляє Nation Kenya, перевізники заявляють, що через запровадження нової системи їм доводиться купувати або орендувати нові пристрої у приватних постачальників.

Витрати на нові пристрої

За правилами нової Регіональної електронної системи відстеження вантажів (RECTS), перевізники, імпортери та інші учасники вантажних операцій мають отримувати електронні пломби у 15 схвалених приватних компаній. Вартість одного пристрою становить від 45 тисяч до 65 тисяч кенійських шилінгів, або приблизно від 350 до 500 доларів. Постачальники також стягують близько 3,9 тисячі шилінгів, або 30 доларів, щомісячної плати за обслуговування кожної пломби.

Голова KTA Ньютон Ванґоо заявив, що нова схема перекладає на транспортні компанії витрати на моніторинг вантажів, який асоціація вважає законодавчо визначеним обов’язком держави. За його словами, деякі умови оренди також передбачають, що перевізники нестимуть частину вартості обладнання.

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Можливе судове оскарження

KTA має намір оскаржити нові вимоги в суді. Водночас асоціація закликала членів продовжувати перевезення, але не погоджуватися на примусове придбання, оренду чи використання приватних пломб за власний кошт. Перевізники побоюються, що відмова від нових пристроїв може спричинити зрив строків доставки, контрактні штрафи, витрати на зберігання вантажу та демередж.

Асоціація також заявила про ризик корупції через поспіх з отриманням пристроїв, оскільки окремі оператори можуть намагатися уникнути затримок за допомогою хабарів. Комісарка KRA з питань митного та прикордонного контролю Ліліан Ньяванда повідомила, що управління розглядає звернення перевізників і передало лист асоціації відповідній інстанції для розгляду.

Значення для Північного коридору

Електронні пломби використовують для контролю вантажів, які перевозять із порту Момбаса до регіональних ринків. Система передає дані про рух вантажу та має сигналізувати владі про можливе втручання у вантаж під час перевезення. Північний коридор обслуговує, зокрема, Уганду, Руанду, Бурунді, Південний Судан і Демократичну Республіку Конго.

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