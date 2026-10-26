Перевізники заблокували дороги Мексики через безпеку й тарифи — Mexico News Daily

Вантажоперевізники з різних регіонів Мексики протестують і блокують автошляхи, вимагаючи посилення безпеки на дорогах. Рух переважно ускладнений на під'їздах до агломерації Мехіко, а також у штатах Веракрус і Оахака, повідомляє Mexico News Daily.

Перекриття на трасах

Більшість акцій мають формат часткових блокад. Водночас на національному шосе 135D між Теуаканом та Оахакою повідомили про повне перекриття руху. CAPUFE повідомила про закриття руху в обох напрямках біля пункту оплати на трасі Теуакан — Оахака.

Присутність протестувальників також зафіксували на дорогах Пуебла — Акатсінго, Мехіко — Пуебла, Акатсінго — Сьюдад-Мендоса, Сьюдад-Мендоса — Кордова, Гвадалахара — Коліма та інших магістралях. На частині цих ділянок рух не перекривали.

Вимоги страйкарів

Національні асоціації перевізників заявили, що до безстрокового страйку потенційно можуть долучитися до 1 мільйона вантажівок. Вони попередили про можливі перебої з постачанням товарів і пального.

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Представники галузі заявляють, що не прагнуть завдати шкоди сім'ям, а домагаються відповідей на свої вимоги. Перевізники називають ситуацію «подвійним тягарем»: вони сплачують значні податки й високі приватні дорожні збори, але, за їхніми словами, отримують небезпечну та неякісну дорожню інфраструктуру.

Податкові пільги та безпека

Учасники протестів також виступають проти запропонованих змін до пільги на дорожні збори в проєкті федерального бюджету на 2027 рік і закликають президентку Клаудію Шейнбаум переглянути цю пропозицію. Проєкт бюджету передбачає зниження річного порогу доходу для отримання податкового кредиту з 300 мільйонів до 250 мільйонів песо, що може позбавити пільги транспортні компанії з доходом від 250 до 300 мільйонів песо на рік.

Національна палата вантажних перевезень заявляє, що галузь уже потерпає від зростання вартості дизельного пального й високих дорожніх зборів. За наведеними у матеріалі даними, до вересня цього року в секторі зафіксували 1105 пограбувань вантажівок і 15 загиблих водіїв.

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