Perplexity запустила ШІ-агентів Teammates для робочих завдань — The Verge

Компанія Perplexity представила Teammates — ШІ-агентів для робочих завдань, які можуть одночасно виконувати різні ролі у спільному робочому просторі та працювати цілодобово. Як повідомляє The Verge, сервіс використовує наявні проєкти, навички й пам’ять з інструментів Perplexity, якими вже користується людина.

Робота кількох агентів

Кожному Teammate можна доручити окреме завдання, а кілька агентів здатні працювати паралельно. Новий інструмент інтегрований із Perplexity Computer — системою, що може запускати агентів на пристрої користувача для виконання завдань. У Perplexity заявили, що Teammates розширюють можливості Computer, додаючи спільну роботу над постійними та масштабними робочими процесами.

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Доступ через застосунок і Slack

Користувачі можуть стежити за перебігом роботи кожного агента в окремих гілках у застосунку Perplexity та взаємодіяти з ними через Slack. Для використання Teammates необхідна підписка Max вартістю 200 доларів на місяць. Генеральний директор Perplexity Аравінд Срінівас заявив у X, що надалі компанія уявляє організації, де для кожної людини працюватимуть сотні таких цифрових помічників.

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