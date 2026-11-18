Колишня партнерка першої ракетки світу Александра Звєрєва Бренда Патеа подала проти нього позов у Німеччині. Адвокатам тенісиста офіційно вручили документи в середу під час підсумкового турніру ATP у Турині. Як повідомляє The Guardian, позивачка вважає, що спортсмен порушив умови позасудової угоди між ними.

Претензії через інтерв’ю

Позов стосується висловлювань, які Звєрєв, за твердженням Патеа, зробив в інтерв’ю французькій спортивній газеті L’Equipe раніше цього року. Тенісист нібито заявив, що звинувачення були визнані неправдивими, а його невинуватість доведена.

Адвокат Патеа Міхаель Шееле заявив, що ці слова спричинили хвилю критики на адресу його клієнтки, зашкодили її роботі інфлюенсерки та, на її думку, порушили її честь. Він також стверджує, що угода передбачала заборону для обох сторін робити будь-які публічні заяви.

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Патеа просить суд заборонити Звєрєву повторювати такі коментарі та встановити штраф до 250 тисяч євро за кожне порушення такої заборони.

Позиція захисту та попередня справа

Берлінські адвокати Звєрєва Крістіан Шерц та Анна Софі Хойхемер підтвердили отримання позову. Вони заявили, що їхній клієнт захищатиметься, а приписуване йому висловлювання, якщо воно було зроблене саме в такій формі, є допустимим оціночним судженням, захищеним конституцією Німеччини. Захист також заперечує порушення договірних зобов’язань.

Раніше Звєрєва обвинувачували у заподіянні тілесних ушкоджень Патеа під час сварки в Берліні у травні 2020 року. Тенісист заперечував будь-яку провину. У 2024 році районний суд Берліна завершив справу після укладення угоди: суд не ухвалював вироку, а угода не передбачала визнання вини Звєрєвим. Він погодився сплатити штрафи державі та благодійним організаціям. Сам спортсмен нового позову не коментував.

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