Перший гол Бернса приніс Деррі Сіті сьомий Кубок FAI — BBC Sport

Дарраг Бернс забив свій перший гол за «Деррі Сіті» у фіналі Кубка FAI на стадіоні «Авіва» та приніс команді сьому перемогу в турнірі. Півзахисник відзначився низовим ударом на 69-й хвилині матчу проти «Вотерфорда», повідомляє BBC Sport.

Гол перед заміною

24-річний Бернс приєднався до «Деррі Сіті» в липні. Він розповів, що перед вирішальним епізодом побачив підготовку до заміни та подумки просив себе створити щось небезпечне. Футболіст зазначив, що забити перший м’яч за клуб саме у фіналі на «Авіві» було найкращим можливим сценарієм.

За словами Бернса, він ще не завдавав ударів у матчі до моменту гола. Гравець змістився з м’ячем у центр, обіграв суперника фінтом і влучив у сітку. Він також назвав сезон непростим для команди, але зазначив, що на початку кампанії клуб був би задоволений таким підсумком.

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Трофей для капітана

Капітан «Деррі Сіті» Майкл Даффі виграв Кубок FAI вп’яте: двічі з «Дандолком» і тричі з рідним клубом. Він назвав цей успіх найкращим відчуттям у своїй футбольній кар’єрі та сказав, що вперше здобув трофей як капітан «Деррі Сіті».

«Деррі Сіті» завершив сезон на п’ятому місці Прем’єр-дивізіону після кампанії, під час якої в серпні клуб залишив тренер Тірнан Лінч. За словами Даффі, перемога у Кубку FAI також забезпечила команді путівку до Ліги Європи сезону 2027–28.

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