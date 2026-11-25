Перший пакистанський астронавт Мухаммад Зішан Алі прибув на китайську космічну станцію «Тяньгун» у складі тримісного екіпажу корабля «Шеньчжоу-24». Запуск відбувся вранці 25 листопада з північного заходу Китаю. Корабель пристикувався до станції через три з половиною години після старту, а після завершення процедур безпеки екіпаж увійшов до її основного модуля, повідомляє South China Morning Post.

Перший іноземний відвідувач станції

Алі став першим іноземним відвідувачем «Тяньгуна». Разом із ним на станцію прибули командир Тан Хунбо та бортінженер У Ї. Пакистанський фахівець пройшов у Китаї семимісячну підготовку до польоту.

Очікується, що він проведе експерименти з бактеріальним фотосинтезом, а також дослідить вплив мікрогравітації та космічного випромінювання на насіння кіноа. Після тижня на орбіті Алі має повернутися на Землю разом із двома учасниками місії «Шеньчжоу-23», серед яких буде перший астронавт із Гонконгу Лай Ка-їн.

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Співпраця Китаю та Пакистану

Міністр планування, розвитку та спеціальних ініціатив Пакистану Ахсан Ікбал заявив, що країни почали обговорювати пілотовану космічну місію з пакистанським астронавтом у 2016 або 2017 році. Торік Китай і Пакистан підписали угоду про підготовку пакистанських астронавтів для короткострокових польотів на станцію.

У квітні Алі та льотчика ВПС Пакистану Хуррама Дауда відібрали для підготовки в Китаї з короткого списку із 60 кандидатів. За словами Ікбала, Китай раніше допомагав Пакистану запускати супутники: у 1990 році — перший пакистанський експериментальний супутник власної розробки, а у 2024 році — перший місячний орбітальний апарат країни.

Пакистан також готується відправити місяцехід у межах китайської місії «Чан’е-8», запланованої на 2028 рік. Країна приєдналася до проєкту Міжнародної місячної дослідницької станції у 2023 році.

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