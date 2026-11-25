Перший військово-транспортний літак Embraer C-390 Millennium, виготовлений для Повітряних сил Республіки Корея, 23 листопада прибув на авіабазу Сеул у місті Соннам, Південна Корея. Це перший із трьох літаків, які країна закуповує за програмою Large Transport Aircraft II, повідомляє AeroTime.

Літак із серійним номером 39000013 прибув у розпізнавальних знаках південнокорейських Повітряних сил, однак ще зберіг бразильську тестову реєстрацію PT-ZNA. Формальна передача борту військовим ще не відбулася.

Маршрут до Соннама

За даними відкритих сервісів відстеження польотів, на останньому відрізку маршруту C-390 вилетів із міжнародного аеропорту Кларк на Філіппінах. Раніше літак робив зупинки в Маскаті в Омані та індійському Ченнаї.

Embraer представила цей борт на Singapore Airshow 3 лютого 2026 року, коли він перебував на завершальній стадії складання. Перший політ літак виконав у березні на підприємстві Embraer у бразильському Гавіан-Пейшоту.

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Оновлення транспортного флоту

Південнокорейське Управління оборонних закупівель DAPA обрало C-390 у грудні 2023 року, віддавши перевагу йому перед Lockheed Martin C-130J Super Hercules та Airbus A400M Atlas. Вартість програми тоді оцінювали у 710 млрд вон, або близько 543 млн доларів.

Тактичний транспортний флот Південної Кореї включає чотири C-130J-30, поставлені у 2014 році, а також старіші турбогвинтові C-130H і CN-235. За даними Embraer, C-390 із двома турбовентиляторними двигунами здатен перевозити до 26 тонн вантажу та розвивати крейсерську швидкість до 870 км/год.

За словами Embraer, контракт передбачав промислову співпрацю: південнокорейські компанії вироблятимуть компоненти для C-390, а також розвиватимуть у країні можливості технічного обслуговування, ремонту й капітального ремонту літаків.

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