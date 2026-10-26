Персонал казарм Вікторії в Сіднеї почав пакувати речі перед переїздом — ABC News Australia

Персонал казарм Вікторії у Сіднеї, Австралія, почав пакувати речі перед запланованим переїздом на тлі намірів федерального уряду продати історичний військовий об’єкт. Як повідомляє ABC News Australia, джерела в оборонному відомстві заявили, що на території вже «пакують коробки», а метою є звільнення казарм усім персоналом до Різдва.

Казарми Вікторії в районі Паддінгтон — 176-річна база Австралійської армії. Вона входить до переліку 67 недостатньо використовуваних або порожніх оборонних об’єктів, які федеральний уряд визначив для продажу. Ініціативу започаткували після незалежного аудиту; очікується, що продаж активів принесе до 3 млрд доларів доходу. До переліку також включили об’єкт HMAS Penguin у районі Мідл-Гед у Сіднеї.

Переїзд близько 500 осіб

На території площею 13 гектарів перебувають близько 500 осіб, зокрема представники кількох армійських командувань і допоміжних підрозділів. Згідно з планом переміщення, більшість персоналу переведуть до казарм у Рендвіку. Частину співробітників тимчасово розмістять у Defence Plaza Sydney — офісній будівлі в центральному діловому районі міста, приблизно за два кілометри від казарм Вікторії.

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У Міністерстві оборони Австралії заявили, що минулого тижня персоналу повідомили про майбутні робочі місця. Відомство зазначило, що прагне якнайшвидше перевести підрозділи, аби скоротити перебої в роботі, зберегти їхню цілісність та забезпечити визначеність для майбутніх призначень. За оцінкою міністерства, більшість персоналу залишить територію до кінця 2026 року.

Критика продажу

Прем’єр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс закликав федеральний уряд переглянути рішення. Він заявив, що казарми мають залишитися у державній власності та використовуватися Силами оборони Австралії. Проти продажу також виступили тисячі учасників мітингу в Сіднеї, серед яких були колишній прем’єр-міністр Джон Говард, депутати-лейбористи штату, прихильники One Nation і представники Партії зелених.

Міністр оборони Річард Марлес захистив план продажу. За його словами, казарми Вікторії не є критично важливими для оборони країни, а збереження об’єкта як військового майданчика потребуватиме 200 млн доларів протягом наступного десятиліття. Марлес також запевнив, що всі будівлі на території буде збережено навіть у разі продажу. У казармах, збудованих засудженими у 1840-х роках і спершу зайнятих британською армією, розташований Музей армії Нового Південного Уельсу.

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