Перуджа Семенюка обіграла Трентіно в п’яти сетах — Interia Sport

Італійська «Перуджа» з польським волейболістом Камілом Семенюком перемогла «Трентіно» в матчі Суперліги, який завершився в п'яти сетах. Поєдинок завершився з рахунком 3:2, а в тай-брейку команда Семенюка була сильнішою — 15:8.

Як повідомляє Interia Sport, «Трентіно» виграло першу партію з рахунком 25:22. «Перуджа» відповіла перемогою 25:17 у другому сеті, але господарі майданчика знову вийшли вперед після третьої партії — 25:23. Четвертий сет завершився ще однією впевненою перемогою «Перуджі» — 25:17.

18 очок Семенюка

Семенюк набрав у матчі 18 очок. Він реалізував 13 атак, поставив чотири результативні блоки та виконав один ейс. Результативність його атак становила 57% — 13 успішних атак із 23 спроб.

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На прийомі польський догравальник показав 59% позитивних дій, з яких 34% були ідеальними. Найрезультативнішими гравцями «Перуджі» також стали Олег Плотницький, який набрав 22 очки, та Ферре Реггерс із 26 очками.

Лідерство в Суперлізі

Для «Перуджі» ця перемога стала шостою поспіль у чемпіонаті Італії. Команда продовжує очолювати турнірну таблицю Суперліги.

Наступний матч «Перуджа» проведе проти «Трентіно» в суботу, 14 листопада. Команди зіграють у фіналі Суперкубка Італії, початок зустрічі запланований на 18:00.

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