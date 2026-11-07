В Австралії петицію понад 10 тисяч жителів північних передмість Аделаїди з вимогою поліпшити дорожню інфраструктуру передали на розгляд парламентського комітету Південної Австралії за міжпартійної підтримки. Кампанія стосується насамперед перевантаження Curtis Road, яка з’єднує вісім передмість, повідомляє ABC News Australia.

Авторка петиції, жителька Макдоналд-Парку Бронні Коултер, заявила, що інтенсивний рух на місцевих дорогах становить проблему для безпеки. Минулого місяця документ із підписами внесла до парламенту членкиня Законодавчої ради Сара Гейм.

Пропозиції жителів

Учасники кампанії пропонують облаштувати додаткові смуги на Curtis Road і Womma Road, розширити Main North Road, а також додати смуги для з’їзду з Northern Expressway. Вони також занепокоєні тим, що затори можуть затримувати екстрені служби, зокрема в сезон лісових пожеж.

За даними ради Плейфорда, протягом наступних 20 років до району щодня в середньому переїжджатимуть 10 людей. Населення території зросло приблизно з 71 тисячі у 2006 році до 116 тисяч і, за прогнозом Австралійського бюро статистики, може сягнути 184 тисяч до 2046 року.

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Житлова забудова та дороги

Мер Плейфорда Гленн Догерті зазначив, що торік у межах ради звели кожен п’ятий новий будинок у штаті Південна Австралія, а ще 1100 земельних ділянок отримали дозвіл на забудову. Пропозицію звернутися до уряду штату з вимогою призупинити виділення земель і погодження житлових проєктів рада відхилила голосами 5 проти 7.

Міністр планування Нік Чемпіон визнав невдоволення жителів, але виступив проти заморожування забудови. За його словами, такий крок загрожував би робочим місцям, обмежив би варіанти житла та позбавив би раду надходжень, які можна спрямувати на модернізацію доріг.

Чемпіон повідомив, що нова кругова розв’язка на перехресті Heaslip і Curtis Road та шляхопровід над залізницею на Curtis Road загальною вартістю 280 млн австралійських доларів мають послабити затори.

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