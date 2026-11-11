PFBS накопичується в ембріонах даніо-реріо та порушує їхній розвиток — News-Medical

Дослідники Університету Кюсю в Японії з’ясували, що перфторбутансульфонова кислота PFBS, яку вважають потенційно безпечнішою заміною традиційних PFAS, поглинається ембріонами даніо-реріо й накопичується в їхньому організмі. Як повідомляє News-Medical, експеримент засвідчив порушення метаболічних процесів, клітинний стрес і ознаки вад розвитку у піддослідних ембріонів.

Порушення обміну речовин

Науковці піддавали ембріони риб впливу різних концентрацій PFBS. Секвенування РНК показало зміни в експресії генів, пов’язаних із метаболізмом глюкози та жирів, зокрема генів циклу трикарбонових кислот і ліпідного обміну.

Також дослідники зафіксували підвищений рівень активних форм кисню, порушення роботи мітохондрій і посилення загибелі клітин. Керівник роботи, доцент факультету сільського господарства Університету Кюсю Вільям Ка Фай Цзе, припустив, що ці ознаки окиснювального стресу можуть бути наслідком порушень у метаболічних генах.

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Зовні нормальні, але з внутрішніми змінами

Попри відсутність очевидних зовнішніх порушень, біохімічний та гістологічний аналізи виявили помітні клітинні й морфологічні зміни. У серці ембріонів знайшли незначні структурні аномалії, які можуть свідчити про погіршення його роботи.

У риб також спостерігали незначні деформації черепа, зменшення обсягу нервової тканини та ознаки порушення зорового розвитку за результатами поведінкових тестів. Автори зазначили, що PFBS може бути менш шкідливою речовиною, ніж інші представники PFAS, однак її вплив на живі організми на ембріональній стадії все одно може мати негативні наслідки.

PFAS — це група стійких хімічних сполук, які використовують у промислових і споживчих товарах. Через здатність довго зберігатися в довкіллі та накопичуватися в організмах їх також називають «вічними хімікатами». Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Hazardous Materials Advances.

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