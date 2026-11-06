Піа Дандія перемогла на виборах до Палати представників США — NDTV World

Демократка Піа Дандія перемогла республіканця Кейсі Аскара на виборах у 22-му виборчому окрузі штату Флорида до Палати представників США. Колишня директорка школи, батьки якої іммігрували з Індії, здобула близько 52% голосів проти 48% в Аскара.

За даними NDTV World, її перемога зміцнює неформальну групу законодавців американського походження з Індії в Палаті представників, відому як Samosa Caucus. Група могла втратити двох членів і скоротитися з шести до чотирьох конгресменів.

Переобрання та попередні результати

У Вірджинії конгресмен Сухас Субраманьям переобрався у 10-му окрузі, перемігши республіканця Дейва Беквіта. У штаті Вашингтон Праміла Джаяпал, за прогнозами, зберегла мандат у 7-му окрузі, де змагалася з республіканцем Ніравом Шетом.

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Конгресмен від Каліфорнії Ро Ханна також здобув новий термін у 17-му окрузі після перемоги над республіканцем Рітешем Тандоном. Амі Бера випереджав республіканця Робба Такера в нещодавно перекроєному 3-му окрузі Каліфорнії приблизно з 60% голосів проти 40%.

Можливе повернення до шести членів

В Аризоні лікар і колишній законодавець штату Аміш Шах випереджав республіканця Джея Філі у 1-му виборчому окрузі. Якщо Шах збереже перевагу, чисельність Samosa Caucus знову становитиме шість членів.

Раніше представник Іллінойсу Раджа Крішнамурті залишив місце у Палаті представників, щоб балотуватися до Сенату США, однак програв демократичні праймеріз віцегубернаторці штату Джуліані Страттон. Представник Мічигану Шрі Танедар також не здобув нового терміну, поступившись на демократичних праймеріз законодавцю штату Доновану Маккінні.

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