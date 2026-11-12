Піаніст Лім Юнчан отримав від Apple Music Classical альбом року — Korea Herald

У Женеві (Швейцарія) південнокорейський композитор Лі Хануріджі здобув першу премію в категорії композиції 80-го Женевського міжнародного музичного конкурсу. Через кілька годин Apple Music Classical назвало запис піаніста Ліма Юнчана Bach: Goldberg Variations — Live at Carnegie Hall класичним альбомом року 2026, повідомляє Korea Herald.

Перемога в Женеві

20-річний Лі Хануріджі переміг з оркестровим твором Stuff #1. Він також отримав усі шість спеціальних нагород у цій категорії, зокрема приз глядацьких симпатій, нагороду молодої аудиторії та студентську премію. Твір прозвучав у залі Victoria Hall у виконанні Оркестру романської Швейцарії під орудою 23-річного німецького диригента Матса Тірша.

Грошова винагорода за перше місце становить 15 тисяч швейцарських франків, або близько 18 тисяч доларів. Друге місце посів бразилець Рафаел Маріно Аркаро, третє — Сін-Ят Чен із Гонконгу. Трьох фіналістів обрали зі 188 претендентів із 46 країн. Лі Хануріджі навчається в Корейському національному університеті мистецтв і в листопаді 2024 року виграв угорський конкурс композиторів імені Бартока.

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Визнання запису Баха

Альбом Ліма Юнчана вийшов у лютому на лейблі Decca Classics і містить запис його живого виконання «Гольдберг-варіацій» Йоганна Себастьяна Баха в нью-йоркському Carnegie Hall. Редактори Apple Music Classical обрали його серед усіх класичних альбомів, випущених у 2026 році.

Запис утримував перше місце у світовому рейтингу Top 100 платформи протягом 16 тижнів і загалом 39 тижнів входив до першої десятки. Apple Music Classical також планує випустити ексклюзивне делюкс-видання альбому з коментарями піаніста та додатковими аудіо- й відеоматеріалами. На початку 2027 року має з’явитися спеціальна Classical Session, записана в лондонській студії Apple у Баттерсі.

Лім і Лі знайомі багато років: коли композиторові було 14, піаніст, старший за нього на два роки, уперше виконав один із його творів. У березні 2025 року Лім відкрив свій концерт на Міжнародному музичному фестивалі в Тхонйоні п’ятихвилинною композицією Лі, яку замовив у нього.

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