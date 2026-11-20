П’ять великих фармацевтичних компаній повідомили комітету Палати представників США, що не розпочинатимуть нових клінічних досліджень на майданчиках, пов’язаних із Народно-визвольною армією Китаю. Про це повідомляє STAT News.

Заяви компаній

Йдеться про Merck, Eli Lilly, AbbVie, Pfizer і Bristol Myers Squibb. Усі п’ять компаній заявили, що не ініціюватимуть нових клінічних досліджень на майданчиках, пов’язаних із Народно-визвольною армією Китаю, яку джерело називає військовим крилом Комуністичної партії Китаю.

Окремо кілька найбільших фармацевтичних компаній повідомили, що не планують відкривати нові майданчики для клінічних випробувань у Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі Китаю або в лікарнях, пов’язаних із китайськими військовими.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування комітету

Комітет Палати представників США з питань Китаю в червні розпочав розслідування щодо цих п’яти компаній. Причиною стали занепокоєння щодо можливого розкриття інтелектуальної власності, зв’язків із військовими та етичних стандартів на майданчиках для випробувань у чутливих регіонах Китаю.

У листах до виробників ліків комітет також вказав на зростання занепокоєння щодо можливих безпекових ризиків.

Читай нас у