П’ять європейських країн ведуть переговори про угоду, яка передбачає депортацію до Руанди шукачів притулку з відхиленими заявами. Про це у вечірньому випуску програми Eye on Africa від 16 листопада повідомляє France 24.

Переговори про угоду

В описі програми йдеться про переговори п’яти європейських держав щодо домовленості про переміщення до Руанди шукачів притулку, яким відмовили у наданні притулку. У заголовку матеріалу France 24 Руанду названо місцем для хабу для мігрантів із відхиленими заявами в ЄС.

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Теми випуску

Переговори щодо Руанди стали однією з трьох тем випуску. Також у програмі розповіли про політичну напруженість між Демократичною Республікою Конго та Руандою, яка проявилася на саміті Франкофонії в Камбоджі.

Окремий сюжет присвятили молодим жінкам у Тунісі, які дедалі частіше обирають важку атлетику та бодибілдинг як спосіб самовираження. Випуск Eye on Africa тривав 13 хвилин 12 секунд.

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