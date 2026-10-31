У Сінгапурі п’ять зареєстрованих у країні компаній, які можуть бути пов’язані з пожежами в Індонезії, що призвели до транскордонного смогу, погодилися залучити оцінювачів і співпрацювати в процедурі оцінювання. Про це повідомило Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру, передає Channel NewsAsia.

Компанії погодилися на оцінювання

Агентство зустрілося з представниками Wilmar International, Golden Agri-Resources, APP Company, APP Company (China) та Indofood Agri Resources. Окремо воно планує провести зустріч із Kencana Agri, яка висловила готовність добровільно залучити оцінювачів.

В NEA заявили, що добровільна участь компаній у процедурі допоможе встановити факти, зокрема з’ясувати, чи мали вони причетність або зв’язок із пожежами в Індонезії, які спричинили або посилили смог у Сінгапурі. Оцінювання проводитимуть оцінювачі з групи з питань транскордонного смогу.

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Заява First Resources і подальші кроки

Агентство також привітало нещодавню публічну заяву First Resources. Компанія повідомила, що готова залучити розслідувальну та юридичну фірми, аби перевірити можливу причетність або зв’язок із пожежами в Індонезії. NEA очікує від First Resources письмового підтвердження участі в процедурі оцінювання.

Раніше на початку тижня керівники десяти компаній, які потенційно можуть бути пов’язані з пожежами, що спричиняють смог, пообіцяли повністю співпрацювати з розслідуванням Сінгапуру. Це сталося після зустрічі з віцепрем’єр-міністром Ган Кім Йонгом, старшим міністром К. Шанмугамом і міністеркою сталого розвитку та довкілля Грейс Фу.

Посадовці виклали представникам компаній очікування уряду та плани посилити законодавство, щоб притягати до відповідальності осіб, відповідальних за забруднення смогом. У п’ятницю Міністерство права та NEA також повідомили про відбір семи членів спеціалізованої групи, яка оцінюватиме визначені владою компанії.

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