П’ять країн ЄС обговорюють із Руандою центр для відхилених шукачів притулку — RMF24

Австрія, Данія, Греція, Нідерланди та Німеччина ведуть із владою Руанди переговори про створення в цій африканській країні спеціального центру для мігрантів, яких мають депортувати з Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, про людей, яким відмовили в наданні притулку. Якщо переговори завершаться успішно, перших депортованих можуть направити до Руанди вже у 2027 році.

Переговори з Кігалі

Як повідомляє RMF24 з посиланням на AFP, представники п’яти держав ЄС у вересні відвідали столицю Руанди Кігалі. Делегація з Руанди також нещодавно побувала в Європі. Європейська комісія бере участь у переговорах як спостерігач.

Рішення щодо проєкту може бути ухвалене до кінця року. Його метою називають збільшення кількості депортацій осіб, яким відмовили в притулку, а також стримування нових спроб мігрантів потрапити до Європи.

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Критика ініціативи

Ідея викликала критику. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що такі заходи є неефективними та не відповідають європейським цінностям.

Подібний проєкт Велика Британія та Руанда реалізовували з 2022 року. Однак після численних юридичних перешкод уряд Кіра Стармера відмовився від його реалізації.

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