П’ять країн ЄС планують оголосити угоду з Руандою про центри депортації — Politico Europe

Австрія, Данія, Німеччина, Греція та Нідерланди планують оголосити у Відні угоду з Руандою про створення центру для депортації мігрантів, які не мають законного права залишатися в Європейському Союзі. Про це з посиланням на трьох обізнаних зі схемою співрозмовників повідомляє Politico Europe.

Пілотний центр у Руанді

Домовленість очікують оголосити в понеділок. Вона стосуватиметься лише шукачів притулку, які вичерпали всі можливості отримати законний дозвіл на проживання в ЄС та отримали відмову.

П’ять держав регулярно проводили зустрічі, щоб підготувати механізм створення центрів за межами території Євросоюзу. Туди вони зможуть депортувати людей, яким наказали залишити ЄС. Країни раніше заявляли, що мають намір укласти перші угоди щодо таких центрів у 2026 році та запустити їх наступного року.

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Умови та застереження

Центр у Руанді має стати пілотним проєктом. За інформацією видання, надалі можуть з’явитися домовленості з іншими країнами, а також за участю інших членів ЄС.

Нещодавня реформа правил ЄС дозволила державам-членам укладати угоди про такі центри за умови дотримання міжнародних стандартів прав людини. Водночас деталі схеми, зокрема громадянство людей, яких переміщуватимуть, умови їхнього перебування та механізми нагляду, залежатимуть від конкретної угоди.

Правозахисні організації застерігають, що такі центри можуть створити ризики порушень прав людини поза межами нагляду та правових механізмів ЄС. У 2023 році Верховний суд Великої Британії визнав незаконним британський план відправляти шукачів притулку до Руанди для дистанційного розгляду їхніх заяв. Запланована ініціатива країн ЄС стосується людей, яким уже наказали залишити територію блоку.

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