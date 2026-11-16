П’ять країн ЄС планують створити центр повернення в Руанді — Baltic News Network

Австрія, Данія, Греція, Нідерланди та Німеччина планують створити в Руанді центр повернення для шукачів притулку, заяви яких було відхилено. Учасники ініціативи мають намір створити перший такий центр наступного року.

Ініціатива п’яти держав

Про плани країн повідомляє Baltic News Network. Канцлер Австрії Крістіан Штокер, який виступав разом із представниками інших європейських держав і міністром внутрішніх справ Руанди, заявив, що метою є створення першого центру в країні вже наступного року.

Європейський Союз упродовж кількох років працює над посиленням правил у сфері міграції, зменшенням кількості шукачів притулку, які прибувають до 27 держав блоку, а також збільшенням кількості випадків повернення осіб із відхиленими заявами. Одним із напрямів цієї політики стало направлення таких людей до центрів поза межами ЄС.

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Плани щодо угоди

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що європейські країни сподіваються невдовзі завершити укладення угоди. За її словами, домовленість має стати поворотним моментом у реагуванні на виклики, пов’язані з нелегальною міграцією, та допомогти протидіяти бізнес-моделі перевізників нелегальних мігрантів.

Європейські посадовці наголосили, що нові центри повернення відповідатимуть європейському й міжнародному праву. У червні Європейський парламент проголосував за можливість для держав-членів створювати центри за межами ЄС самостійно або невеликими коаліціями та направляти туди шукачів притулку з відхиленими заявами.

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