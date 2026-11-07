П’ять країн ЄС закликали посилити зв’язки з Британією — The Guardian

Лідери Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Данії закликали Європейський Союз і Велику Британію посилити співпрацю напередодні саміту ЄС—Велика Британія, який запланований на 20 листопада у Брюсселі, Бельгія. У листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти вони наголосили на взаємній вигоді від глибшої взаємодії у сфері чистої енергетики, повідомляє The Guardian.

Фон дер Ляєн і Кошта мають зустрітися в Брюсселі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Сторони сподіваються підписати домовленості щодо продуктів харчування і напоїв, викидів вуглецю та молодіжних обмінів.

Переговори про електроенергію

Глави п’яти держав також закликали прискорити переговори щодо повернення Великої Британії до внутрішнього ринку електроенергії ЄС. У листі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Нідерландів Роб Джеттен, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен запропонували узгодити на саміті шлях до завершення цих переговорів.

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Автори листа назвали Велику Британію близьким партнером у переході до чистої енергії. На їхню думку, інтеграція країни до внутрішнього ринку електроенергії ЄС необхідна, щоб повністю використати потенціал Північного моря та перетворити його на найбільший у світі центр чистої енергетики.

Питання внесків до бюджету

Раніше Велика Британія та ще дев’ять європейських країн уклали пакт для прискорення будівництва морських вітрових електростанцій у 2030-х роках і розвитку енергомережі у Північному морі. Водночас повернення до внутрішнього ринку електроенергії може вимагати від Лондона внеску до бюджету ЄС, зокрема до фондів згуртованості, які підтримують економічний розвиток бідніших регіонів.

За оцінкою галузевої організації Energy UK, опублікованою у 2024 році, за збереження нинішньої моделі енергетичних відносин Велика Британія може зазнати додаткових витрат на 10 млрд фунтів стерлінгів у 2024–2029 роках через вищі рахунки за енергію та менші бюджетні надходження. Представник дипломатичних кіл у Брюсселі заявив, що доступ до більш інтегрованого європейського енергоринку може зробити торгівлю електроенергією ефективнішою та знизити витрати споживачів у Великій Британії.

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