Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва та Нідерланди мають спільно закупити у оборонної компанії BAE Systems понад 430 бойових машин піхоти CV90. Швеція буде провідною країною проєкту, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на фінську газету Iltalehti.

Частка Фінляндії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що його країна придбає 160 машин у межах угоди. За його словами, вартість фінської частини закупівлі становитиме близько 2,8 млрд євро, або 3,07 млрд доларів.

CV90 виробляє шведський підрозділ BAE Systems Hagglunds. Нову техніку планують використати для заміни застарілого обладнання та посилення можливостей сухопутних військ. Очікується, що фінські машини також матимуть спроможності для протидії безпілотним повітряним загрозам.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спільний проєкт НАТО

Хяккянен назвав домовленість найбільшою спільною закупівлею наземної оборони в НАТО. За його словами, співпраця має посилити військові спроможності країн-учасниць і поліпшити взаємосумісність їхніх сил.

П’ять держав працювали над спільною закупівлею з 2025 року, коли разом з Естонією підписали початкову декларацію про наміри. Згодом Естонія вийшла з цієї ініціативи.

Читай нас у