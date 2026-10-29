П’ять опитувань у Тшване дають DA перевагу в коаліційних переговорах — Daily Maverick

У Тшване, ПАР, п’ять опитувань, проведених із червня до жовтня напередодні місцевих виборів, показали Демократичний альянс (DA) на першому місці перед Африканським національним конгресом (ANC). Водночас жодне з досліджень не передбачає для DA самостійної більшості, а партія ActionSA може стати вирішальною під час переговорів про майбутню коаліцію, повідомляє Daily Maverick.

DA попереду, але без більшості

Лише перше опитування The Common Sense/Social Research Foundation віддало DA понад третину голосів. Це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж показники DA в інших дослідженнях. За такого розподілу підтримки партія могла б сформувати коаліцію з FF+.

У всіх п’яти опитуваннях DA посідає перше місце, а ANC — друге. У дослідженнях News24/Sabi та eNCA/Markdata третє місце посідає EFF, а четверте — ActionSA; у двох інших опитуваннях ці партії міняються позиціями. FF+, яка традиційно голосувала разом із DA, також може відіграти важливу роль.

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ActionSA може визначити склад коаліції

Сукупно результати останніх трьох опитувань дають зв’язці DA та FF+ дещо більше місць, ніж тандему ANC і EFF. За таких сценаріїв ActionSA може допомогти сформувати більшість будь-якому з двох таборів.

За сценарієм News24/Sabi чинній коаліції ANC, EFF, ActionSA та PA бракує до більшості трьох місць. Якщо DA та ActionSA відновлять співпрацю, коаліції DA, ActionSA і FF+ також знадобиться підтримка менших партій. Натомість модель eNCA/Markdata передбачає впевнену більшість для союзу DA, FF+ та ActionSA, тоді як чинній коаліції бракує одного місця.

Сценарії ґрунтуються на припущенні, що DA не співпрацюватиме з EFF або PA, а ані ANC, ані DA не залучатимуть партію MK. Видання зазначає, що потенційна перевага DA та FF+ над блоком ANC, EFF і PA на п’ять або 10 місць може бути статистичною похибкою. На позиції ActionSA також може вплинути конфлікт між партнерами нинішньої коаліції після того, як сотні мешканців захворіли через забруднену воду.

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