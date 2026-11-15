П’ять організацій засудили атаки дронів у Судані — Anadolu Agency

Африканський Союз, ООН, Європейський Союз, Ліга арабських держав та Міжурядова організація з розвитку (IGAD) засудили посилення атак безпілотниками в Судані. Вони закликали негайно припинити бойові дії, захистити цивільних і цивільну інфраструктуру.

Спільна заява організацій

У спільній заяві, поширеній IGAD у неділю, п’ять організацій висловили глибоке занепокоєння через нову хвилю смертоносних ударів дронами по країні. За даними Anadolu Agency, автори заяви зазначили, що атаки посилюють страждання цивільного населення, яке вже переживає катастрофічну гуманітарну кризу.

Організації засудили удари у штатах Хартум, Дарфур, Кордофан, Блакитний Ніл, Гедареф, Ель-Гезіра, Сеннар і Червоне море. За їхньою заявою, атаки спричинили жертви серед цивільних та пошкодили критично важливу цивільну інфраструктуру, зокрема електростанції й медичні заклади.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гуманітарні наслідки

У заяві йдеться, що пошкодження енергетичних об’єктів спричинило масштабні перебої з електропостачанням і порушення роботи життєво необхідних служб, ще більше погіршивши гуманітарну ситуацію. Автори звернення також наголосили, що атаки ускладнюють гуманітарні операції та перспективи миру й відновлення.

П’ять організацій заявили, що військового розв’язання війни немає, та закликали припинити напади на цивільних і цивільну інфраструктуру, а також зовнішню підтримку, яка сприяє ескалації. Вони нагадали про необхідність дотримання міжнародного гуманітарного права й притягнення до відповідальності за порушення. Бойові дії між армією Судану та Силами швидкої підтримки (RSF) посилилися у штатах Північний, Західний і Південний Кордофан із жовтня 2025 року. За оцінками ООН, від початку війни у 2023 році загинули десятки тисяч людей, а майже 13 мільйонів були змушені залишити свої домівки.

Читай нас у