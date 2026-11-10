П’ять ШІ-моделей показали близько 90% точності на фармацевтичних питаннях — News-Medical

Дослідники Школи фармації Університету Пасифік у Стоктоні, США, перевірили п’ять великих мовних моделей на 227 екзаменаційних питаннях з інфекційних хвороб для майбутніх фармацевтів. Усі системи показали точність приблизно 90%, а найвищий результат — 91,2% — мала ChatGPT-4o-mini, повідомляє News-Medical.

Які моделі перевіряли

У дослідженні порівнювали ChatGPT-4.1 і ChatGPT-4o-mini від OpenAI, Claude Sonnet 4 від Anthropic, Copilot у вебверсії, мобільному застосунку та браузері Edge від Microsoft, а також Gemini 2.5 Flash від Google. Усім моделям надали однакові інструкції: обрати відповідь, пояснити її правильність і вказати, чому альтернативні варіанти є неправильними.

Питання взяли з обов’язкового курсу Integrated Clinical Sciences Infectious Diseases для студентів другого року прискореної трирічної програми Doctor of Pharmacy. Вони охоплювали медичну хімію, клінічну мікробіологію, фармакологію, терапію, фармакокінетику та фармакодинаміку. Дані збирали з травня до липня 2025 року, а правильність відповідей звіряли з ключами, наданими викладачами курсу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Складні та візуальні завдання

Нижчу точність моделі показали на питаннях із медичної хімії та клінічної мікробіології. Гіршими були результати і на завданнях вищого когнітивного рівня — тих, що вимагали застосування, аналізу, оцінювання або створення, — а також на питаннях із зображеннями.

Автори розподілили завдання за таксономією Блума, форматом — з вибором відповіді або заповненням пропуску — і наявністю зображень. Відповіді моделей оцінювали лише як правильні або неправильні; пояснення окремо не перевіряли на повноту чи клінічну безпеку. Двоє дослідників незалежно переглянули всі питання, на які принаймні одна модель відповіла неправильно, та погодилися з оцінками.

Результати свідчать, що відповіді ШІ на спеціалізовані фармацевтичні завдання варто незалежно перевіряти, насамперед у складних клінічних ситуаціях і під час інтерпретації візуальної інформації.

Читай нас у