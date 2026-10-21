П’ятьох обвинувачують у підготовці наїзду на коміка на Тайвані — ABC News Australia

Прокуратура Нового Тайбея на Тайвані висунула обвинувачення п’ятьом людям у справі про ймовірну підготовку нападу на стендап-коміка Хуана Ї-хао. За версією слідства, напад пов’язаний із жартами артиста про китайський уряд, зокрема про лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Версія прокуратури

Як повідомляє ABC News, обвинувачені є громадянами Тайваню, а найняла їх людина з Китаю. За даними прокуратури, від липня вони стежили за Хуаном Ї-хао та нібито планували зламати йому руки й ноги, щоб він не міг виступати.

Минулого місяця коміка збив автомобіль, коли він повертався додому на скутері. Він зазнав забою таза. Прокуратура повідомила, що двоє обвинувачених визнали причетність до плану завдати артисту травм.

Прокурори назвали справу серйозним випадком, у якому Комуністичну партію Китаю підозрюють у застосуванні тактики транскордонного придушення. За їхньою версією, йдеться про ймовірне залучення людей на Тайвані для насильницького придушення політичних голосів незгоди.

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Попередній напад і реакція коміка

Хуан Ї-хао заявив, що присвятив критиці Сі Цзіньпіна лише дві з половиною хвилини виступу та тоді хвилювався лише через те, чи сміятиметься аудиторія. Він також повідомив, що до наїзду став мішенню нападу з фекаліями.

У травні двом людям висунули обвинувачення після того, як вони розкидали фекалії та фарбу в комедійному клубі Тайбея за кілька годин до запланованого виступу Хуана. Комік подякував поліції та прокурорам за роботу і запросив їх на свої майбутні виступи.

Рада у справах материкового Китаю Тайваню заявила, що тих, хто виконує накази Компартії Китаю або її співучасників для транскордонного придушення, переслідуватимуть без поблажливості. Китайська канцелярія у справах Тайваню не відповіла на запит про коментар.

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