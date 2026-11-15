П’ятьох палестинців поранили під час збору оливок — Jerusalem Post

В Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан, п’ятеро палестинців дістали поранення під час інциденту поблизу села Бейт-Фаджар, де люди збирали оливки. Перед цим біля села Бейт-Уммар на північ від Хеврона палестинці закидали камінням ізраїльський автомобіль: водій дістав легкі травми від уламків розбитого лобового скла, повідомляє Jerusalem Post.

Інцидент біля Бейт-Фаджара

За даними ізраїльських медіа, неподалік Бейт-Фаджара помітили групу замаскованих єврейських ізраїльтян, озброєних кийками, які їхали в пікапі. Повідомлялося, що вони прямували до палестинців, які прибули збирати оливки. До прибуття сил безпеки учасники інциденту пошкодили палестинський автомобіль.

Після прибуття сил безпеки місцевість оголосили закритою військовою зоною. Палестинці після цього змогли продовжити збір урожаю. За інформацією Армійського радіо з посиланням на Армію оборони Ізраїлю, згодом до району прибули ще десятки замаскованих людей, однак вони залишили місце до прибуття додаткових сил.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пошуки учасників інцидентів

За даними Армії оборони Ізраїлю, дорогою до району події силовики помітили два підозрілі автомобілі та здійснили постріли в повітря. Машини поїхали у бік сусіднього поселенського форпосту, який у повідомленні названо незаконним. Згодом з’ясувалося, що один з автомобілів, якими користувалися учасники інциденту, був викрадений.

У районі Бейт-Уммара ізраїльські сили безпеки встановили блокпости та почали шукати людей, які закидали камінням автомобіль. Пізніше поліція затримала чотирьох неповнолітніх за підозрою в тому, що вони кидали каміння в автобус у районі Хар-Хома в Єрусалимі та розбили його заднє вікно.

Читай нас у