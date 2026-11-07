Під Долиною Марінера знайшли ознаки активності глибинного розлому — Live Science

Повторний аналіз марсотрусу S0976a магнітудою 4,2, який апарат NASA InSight зафіксував на Марсі 25 серпня 2021 року, вказує на активність глибинного розлому під Долиною Марінера. Дослідники вважають, що найімовірнішим поясненням поштовху був тектонічний рух у тріщині кори під найбільшою відомою каньйонною системою Сонячної системи, повідомляє Live Science.

Джерело потужного марсотрусу

Подію S0976a InSight зареєстрував на протилежному від місця посадки боці Марса — у західній частині Долини Марінера. На час виявлення це був найпотужніший марсотрус, який зафіксував InSight або інший посадковий апарат на Марсі. У травні 2022 року його перевершив марсотрус магнітудою 4,7, тож S0976a посідає друге місце серед таких подій.

У дослідженні, опублікованому 15 жовтня в журналі Nature Communications, науковці повторно проаналізували дані сейсмічних хвиль. За їхньою оцінкою, поштовх стався в зоні розлому на глибині від 20 до 40 кілометрів під каньйоном. Імовірно, блоки кори горизонтально змістилися один відносно одного вздовж крутого глибинного розлому.

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Інші пояснення не підтвердилися

Автори роботи також моделювали інші можливі причини поштовху, зокрема великий удар астероїда та зсув усередині каньйону. Однак, за їхніми висновками, ці сценарії не пояснювали зафіксованих сейсмічних сигналів. Перший автор дослідження Чон Хун Сон з Імперського коледжу Лондона зазначив, що розломи під Долиною Марінера можуть зміщуватися та породжувати марсотруси, хоча геологічні процеси, що сформували цю структуру, давно припинилися.

Долина Марінера простягається приблизно на 4 тисячі кілометрів — орієнтовно вдесятеро довше за Гранд-Каньйон. Марс не має тектонічних плит, як Земля, а його зовнішній шар кори переважно суцільний. Водночас у ньому є розломи, частина яких помітна на поверхні. Місія InSight прибула на Марс у 2018 році та завершила роботу в грудні 2022 року.

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