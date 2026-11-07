Під південно-східним Іраном виявили два розриви Аравійської плити — ScienceAlert

Команда дослідників під керівництвом науковців Китайської академії наук виявила під південно-східним Іраном два великі розриви в Аравійській тектонічній плиті. Відкриття описане у статті в журналі Nature Geoscience, повідомляє ScienceAlert.

Різна будова порід

Один сегмент плити складається з океанічної літосфери, яка раніше була частиною давнього океану Нео-Тетіс. Базальтові породи в цій частині тонші та щільніші, тому занурюються під сусідню плиту в процесі субдукції.

Інша частина має континентальну будову: вона товстіша, але менш щільна та містить легші, гранітоподібні породи. Така літосфера чинить опір зануренню вглиб Землі й під час зіткнення формує гори. Саме різниця між океанічною та континентальною частинами плити, за висновками авторів, сприяє утворенню розривів.

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Дані 69 сейсмічних станцій

Щоб дослідити структури на глибині, вчені проаналізували дані 69 сейсмічних станцій, які фіксували коливання від далеких землетрусів у період із березня 2017 року до вересня 2018 року. Швидкість поширення таких хвиль залежить, зокрема, від температури та щільності порід, що дає змогу відтворювати будову літосфери.

Дослідники встановили, що один розрив має горизонтальний напрямок і розташований на стику зони зіткнення Загросу та зони субдукції Макрану. Другий, менший вертикальний розрив виявили ближче до поверхні, поблизу Макранського жолоба.

За оцінками авторів, у зоні Макрану океанічна літосфера занурилася щонайменше на 450 км, тоді як у зоні Загросу континентальна літосфера на заході — не глибше ніж на 300 км. Моделі свідчать, що обидва розриви розвивалися протягом кількох мільйонів років і надалі можуть з'єднатися. Науковці також припускають, що гаряча магма вже заповнює частину проміжків, утворених цими структурами.

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