Оборонний підкомітет Сенату США з асигнувань представив законопроєкт, що передбачає майже $1,1 трлн на оборонні видатки у 2027 фінансовому році. Пропозиція охоплює частину пріоритетів адміністрації президента Дональда Трампа, але є меншою за запит Білого дому на $1,5 трлн, повідомляє Breaking Defense.

Адміністрація просила $1,15 трлн у межах базового оборонного бюджету та ще $350 млрд через процедуру бюджетного узгодження. Законодавці досі не просунули окремий пакет узгодження, який мав фінансувати великі програми, зокрема систему протиракетної оборони Golden Dome, закупівлі критично важливих боєприпасів і більшу частину ініціативи Defense Autonomous Warfare Group.

Частину коштів включать до бюджету

Сенатські асигнувальники запропонували передбачити майже $69 млрд як дискреційні кошти. Білий дім спершу запитував ці гроші як одноразові обов’язкові видатки. У підкомітеті заявили, що такий підхід має забезпечити стабільніше й передбачуваніше фінансування критично важливих спроможностей Об’єднаних сил США.

Законопроєкт передбачає $9,4 млрд для Golden Dome та $3 млрд для Defense Autonomous Warfare Group. На закупівлю боєприпасів пропонують виділити $47,2 млрд, з яких $40,6 млрд — на багаторічні контракти, зокрема на ракети класу «повітря—повітря» AMRAAM, ракети Patriot PAC-3 MSE та Precision Strike Missile Increment 1.

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F-35, вертольоти та кораблі

Підкомітет також пропонує збільшити фінансування закупівлі винищувачів F-35 на $4,1 млрд. За ці кошти планують придбати додаткові п’ять F-35A, п’ять F-35B та 15 палубних F-35C. Адміністрація розраховувала профінансувати через процедуру узгодження 53 літаки, а ще 32 — у базовому бюджетному запиті.

Для армійських вертольотів Chinook CH-47 пропонується $570,6 млн замість $210,6 млн, закладених у запиті президента. Ще $185 млн підкомітет рекомендував виділити на програму вдосконаленого турбінного двигуна для вертольотів Apache та Black Hawk. На протидію безпілотникам пропонують додати $150 млн для систем Coyote Block 2 і Block 3, водночас фінансування програми Enduring-High Energy Laser рекомендують скоротити на $65,6 млн.

На кораблебудування законопроєкт передбачає $42 млрд, зокрема додаткові $1,9 млрд для другого есмінця DDG-51. Ще $1,7 млрд пропонують спрямувати на зменшення прогнозованого дефіциту фінансування пального, а $1,9 млрд — на гнучке фінансування готовності для нових і непрофінансованих потреб.

Законопроєкт ще має пройти розгляд і голосування в Сенаті. Після цього керівництво Сенату та Палати представників має узгодити єдиний документ. Конгрес повинен вирішити питання до 11 грудня, коли спливає дія тимчасового фінансування уряду.

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