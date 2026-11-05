Підозрюваний у наркоторгівлі вкусив офіцера в Сінгапурі — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 64-річний чоловік, якого підозрюють у злочинах, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, під час затримання вкусив співробітника Центрального бюро з боротьби з наркотиками (CNB) за стегно та плюнув у двох інших офіцерів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Затримання біля Марсілінг-роуд

За даними CNB, операцію провели вранці 3 листопада після отримання інформації. Чоловіка затримали в житловому приміщенні поблизу Марсілінг-роуд. Під час затримання він чинив активний опір і вкусив одного зі співробітників за стегно крізь джинси.

Також затриманий плюнув у двох інших офіцерів. Усі троє отримали медичну допомогу, зокрема пройшли обстеження щодо можливих інфекційних захворювань.

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Вилучені наркотики та розслідування

Під час операції правоохоронці вилучили наркотики загальною вартістю понад 55 тисяч сінгапурських доларів, або близько 43,1 тисячі доларів США. Серед вилученого — понад 1,5 кг канабісу, 166 г речовини, відомої як Ice, та 25 г таблеток екстазі. Крім того, вилучили 356 сінгапурських доларів готівкою та приладдя, пов’язане з наркотиками.

CNB заявило, що розслідування діяльності чоловіка триває. Його також передали поліції для подальшого розслідування можливого умисного заподіяння шкоди здоров’ю та застосування сили з метою перешкодити державним службовцям виконувати обов’язки.

У CNB нагадали, що торгівля контрольованими наркотиками в Сінгапурі є незаконною. За даними CNA, засудженим за незаконний обіг понад 500 г канабісу може загрожувати обов’язкова смертна кара.

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