Підозрюваний у стрілянині на Головній площі Кракова помер у лікарні — Interia

У Кракові, Польща, в лікарні помер 24-річний Міхал О., якого поліція вважає причетним до суботньої стрілянини на Головній площі міста. Про смерть чоловіка вранці в понеділок повідомила поліція Малопольського воєводства, пише Interia.

Стрілянина на Головній площі

За даними видання, стрілянина сталася в суботу приблизно о 15:00. Чоловік автомобілем виїхав на Головну площу Кракова та почав стріляти в людей, які там перебували.

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Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення, зокрема поліцейські, які втручалися в ситуацію. Правоохоронці поранили стрільця, після чого його доправили до лікарні.

Тіла в помешканні родини

Увечері в суботу поліцейські виявили в родинному помешканні 24-річного чоловіка в Островці-Свентокшиському тіла трьох людей із вогнепальними пораненнями. Загиблими були 53-річний чоловік, 52-річна жінка та 21-річна жінка. За даними служб, усі троє були найближчими членами родини Міхала О.

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