Підозрюваному у переслідуванні жокейки Пейн відмовили у заставі — ABC News Australia

У магістратському суді Віндема в Австралії 51-річному Крейгу Ленгфорду відмовили у звільненні під заставу. Його підозрюють у переслідуванні колишньої жокейки Мішель Пейн та надсиланні їй погроз убивством.

Погрози в Instagram

Як повідомляє ABC News, Ленгфорд нібито надсилав Пейн образливі повідомлення в Instagram упродовж трьох днів. У суді пролунало, що чоловік, який на той час уже перебував під заставою в іншій справі, погрожував убити Пейн, а також вживав щодо неї сексуалізовані образи.

Прокурори заявили про серйозне занепокоєння фізичною безпекою та психічним станом Пейн. За їхніми словами, погрози, які також стосувалися її родини, шокували спортсменку. Слідчі не встановили мотиву таких повідомлень; у суді зазначили, що Ленгфорд особисто не знав Пейн.

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Позиції сторін у суді

Після затримання Ленгфорд заперечив, що надсилав ці повідомлення, і заявив поліції, що не користується Instagram. Водночас він сказав слідчим, що знає, хто така Пейн, і вона йому не подобається, але відмовився пояснювати це докладніше.

Поліція провела обшук у будинку у Віррібі, де жив Ленгфорд, та вилучила його мобільний телефон для завантаження й аналізу даних. Захист стверджував, що в разі звільнення під заставу чоловік майже не матиме доступу до комп’ютера чи смартфона, а його вітчим повідомить поліцію про можливі порушення умов. Однак магістрат визнав Ленгфорда неприйнятним ризиком для громади й залишив під вартою.

Мішель Пейн стала першою жінкою, яка виграла Кубок Мельбурна: у 2015 році вона перемогла на коні Prince of Penzance. Наступне судове засідання у справі Ленгфорда має відбутися наступного місяця.

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