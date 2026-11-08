Підприємець заявив про виведення мільйонів через його компанію — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, бізнесмен Елліот Ндлову заявив, що компанію, якою він спільно володіє з дружиною, з якою проживає окремо, використали для виведення мільйонів із міського муніципалітету. Він також стверджує, що цю компанію в нього викрали. У підписі до фотографії його названо жителем Йоганнесбурга.

Заяви бізнесмена

За даними TimesLIVE, на опублікованій виданням фотографії Ндлову демонструє документи. У підписі до знімка зазначено, що він звинувачує дружину, з якою живе окремо, у тому, що вона нібито позбавила його спільного бізнесу.

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Опис справи

У підзаголовку до матеріалу TimesLIVE згадує підозрюваного, якого називає ймовірним громадянином Зімбабве. Видання пов’язує цю справу зі звинуваченнями у шахрайстві, корупції та використанні фальшивої особи, а також із мільйонами коштів. Ці твердження мають статус заяв і підозр, а не встановлених фактів.

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