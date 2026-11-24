Енергетичний підрозділ Volkswagen — Elli — готує для приватних клієнтів у Німеччині запуск двонапрямного зарядного пристрою BiDi Charger. Він дає сумісним електромобілям змогу не лише заряджатися, а й віддавати електроенергію до мережі. Компанія вже тестує систему в окремих домогосподарствах, повідомляє Motor1.

Як працюватиме зарядний пристрій

Elli BiDi Charger — це компактний пристрій постійного струму потужністю до 11 кВт, який можна встановлювати в приміщенні або надворі. Він сумісний з електромобілями на 400- та 800-вольтовій архітектурі й підтримує стандарт зв’язку ISO 15118-20 для двостороннього обміну електроенергією між автомобілем і зарядним обладнанням.

Додаток Elli автоматично плануватиме роботу системи. Наявні функції розумного заряджання можуть переносити заряджання автомобіля на години, коли електроенергія від сонця дешева або її багато. Нова система також має допомагати стабілізувати електромережу, передаючи до неї енергію з батареї автомобіля.

Винагорода за підключення

За умовами пропозиції Elli виплачуватиме бонус 0,24 євро за кожну годину, протягом якої сумісний автомобіль підключений до DC-зарядки, незалежно від того, чи відбувався фактичний обмін енергією. Щоб отримати виплату, одна сесія має тривати щонайменше три години.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За 250 годин підключення на місяць бонус становитиме приблизно 60 євро щомісяця, або 720 євро за перший рік контракту. Надалі клієнтам планують запропонувати оплату 0,40 євро за кожну кіловат-годину, віддану з батареї до мережі. Водночас Elli не гарантує мінімального обсягу електроенергії, який забиратимуть під час кожного підключення.

Для участі знадобиться сумісний розумний лічильник. Пропозиція включатиме два річні тарифи: V2G Flow для електроспоживання будинку та заряджання автомобіля, а також V2G Return для оплати електроенергії, переданої з батареї до мережі.

Окрема система для живлення будинку

Elli також розробляє окреме рішення Vehicle-to-Home, яке дозволятиме використовувати енергію автомобільної батареї безпосередньо для живлення будинку. Після 12-місячного випробування у 20 домогосподарствах Німеччини компанія планує вивести цей продукт на ринок у 2027 році. За час пілотного проєкту зарядні пристрої пропрацювали онлайн близько 85 тисяч годин і виконали понад 6,5 тисячі двонапрямних сесій заряджання та розряджання.

Читай нас у