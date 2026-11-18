Британський атомний підводний човен HMS Vengeance повернувся на військово-морську базу Клайд у Шотландії після 217 днів під водою. Патрулювання стало рекордним для британських ракетоносців класу Vanguard: воно перевершило попередній 205-денний рекорд, установлений іншим човном цього класу HMS Vanguard.

Як повідомляє The War Zone, HMS Vengeance розпочав місію 12 квітня. Човен водотоннажністю 15 тисяч тонн повернувся до порту з екіпажем приблизно 140 осіб. На оприлюднених після повернення фотографіях видно значне обростання корпусу морськими організмами, сліди корозії, патьоки іржі та відсутні звукопоглинальні плитки.

Ядерне стримування

Патруль проходив у межах операції Relentless, за якою Велика Британія постійно утримує в морі щонайменше один атомний підводний човен, озброєний балістичними ракетами. За даними британського уряду, після повернення одного човна інший уже перебуває в морі, продовжуючи патрулювання.

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Кожен підводний човен класу Vanguard має 16 шахт для балістичних ракет Trident II, однак фактично завантаженими є вісім із них. Під час патрулювання човен може нести до 40 ядерних боєголовок.

Навантаження на флот

Видання Navy Lookout повідомило, що місію HMS Vengeance продовжили щонайменше на тиждень: човен, який мав його замінити, повернувся до бази Фаслейн через певну проблему. Чотири ракетоносці класу Vanguard становлять ядерне стримування Великої Британії; найстаріший із них введено в експлуатацію 33 роки тому, найновіший — 27 років тому.

Підводні човни нового класу Dreadnought, які мають замінити Vanguard, мають надійти на службу на початку 2030-х років. Оціночна вартість програми становить близько 43 млрд доларів і не враховує витрат на заміну боєголовок для ракет Trident. Аналітик Pacific Forum Вільям Альберк заявив, що британському флоту потрібен щонайменше ще один човен, оскільки тривалі місії створюють надмірне навантаження на особовий склад і техніку.

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