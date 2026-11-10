Пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон відвідав Рафах у Єгипті — Asharq Al-Awsat

Семикратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон у вівторок прибув до єгипетського міста Рафах, де відвідав організації, що допомагають доправляти гуманітарні вантажі до сектора Гази. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Візит до прикордонного пункту

Гамільтон оглянув єгипетський бік прикордонного переходу «Рафах» із сектором Гази, а також логістичні склади Єгипетського Червоного Півмісяця. Організація сприяє ввезенню гуманітарної допомоги до палестинського анклаву.

На КПП гонщик привітався з працівниками арабською мовою, потиснув їм руки та коротко поспілкувався з ними й місцевими посадовцями. Губернатор Північного Синаю Халед Мегавер заявив, що метою візиту було ознайомити Гамільтона із зусиллями Єгипту з постачання допомоги до Гази.

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Ситуація з гуманітарною допомогою

За даними видання, попри угоду про припинення вогню, укладену торік і таку, що зупинила масштабні бойові дії, обсяги допомоги, яка надходить до Гази, залишаються значно меншими за погоджений мінімум у 600 вантажівок на день.

Незалежна комісія експертів ООН минулого місяця заявила, що ізраїльські сили розширили контроль із 53% щонайменше до 60% території сектора. Комісія також повідомила про щонайменше 196 загиблих палестинців унаслідок ізраїльських ударів і вогню вздовж лінії просування.

Гамільтон раніше неодноразово закликав до миру та припинення вогню в Газі, а також висловлювався про інші гуманітарні кризи й конфлікти. Візит до Рафаха відбувся через два дні після його 400-го старту в перегонах Формули-1 на Гран-прі Сан-Паулу.

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