Пілот Mercedes Кімі Антонеллі став найшвидшим в обох п’ятничних практиках перед Гран-прі Катару на трасі в Лусаїлі. У першій сесії 20-річний новоспечений чемпіон світу Формули-1 проїхав коло за 1 хвилину 23,217 секунди на шинах середньої жорсткості та випередив напарника Джорджа Расселла на 0,507 секунди. Расселл використовував м’які шини. У другій практиці Антонеллі покращив результат до 1 хвилини 23,077 секунди, а Расселл поступився йому 0,127 секунди, повідомляє The National.

Mercedes випередив суперників

Третє та четверте місця у другій практиці посіли гонщики McLaren Ландо Норріс і Оскар Піастрі. Макс Ферстаппен із Red Bull став п’ятим, а його напарник Ісак Хаджар — шостим. Представники Ferrari Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон показали сьомий та восьмий результати, а пілоти Racing Bulls Ліам Ловсон і Арвід Ліндблад замкнули десятку.

Сесія завершилася в режимі віртуального автомобіля безпеки після того, як Гамільтон зупинився на трасі через втрату потужності. Другу практику двічі переривали червоними прапорами та продовжили на 13 хвилин. Леклер розвернувся й розсипав уламки на трасі, а П’єр Гаслі застряг у гравії. До цього Леклер також пропустив 20 хвилин сесії, поки Ferrari працювала над днищем його боліда.

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Штраф Red Bull і обмеження шин

Red Bull оштрафували на 30 тисяч євро, з яких 20 тисяч євро умовно, після випуску Хаджара з піт-лейну, коли механік ще працював із заднім лівим колесом. Працівник команди встиг відскочити й не постраждав, хоча у звіті про інцидент зазначено контакт із колесом. У Red Bull пояснили, що новий член команди встановив пристрій для охолодження лівого заднього гальма, а болід почав рух до того, як його повністю прибрали.

Pirelli обмежила використання одного комплекту шин 27 колами через побоювання щодо зношування. Очікується, що гонка вимагатиме щонайменше двох піт-стопів. Норріс заявив, що Mercedes значно швидший за McLaren, а Ферстаппен поскаржився, що баланс його боліда не дозволяв знайти потрібний темп.

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