Пілот Mercedes Расселл втратить п’ять місць на старті в Сан-Паулу — Sky Sports

Пілот Mercedes Джордж Расселл отримає штраф із втратою п’яти позицій на стартовій решітці Гран-прі Сан-Паулу в Бразилії через встановлення нового двигуна. Як повідомляє Sky Sports, британець використає новий двигун внутрішнього згоряння на трасі «Інтерлагос».

Попередній штраф у Сінгапурі

Раніше Расселл уже отримував штраф за заміну силової установки на Гран-прі Сінгапуру минулого місяця. Тоді він встановив п’ятий двигун сезону та інші компоненти силової установки, через що опустився в кінець стартового поля.

Необхідність додаткового штрафу до завершення сезону очікували після несправності, яка зупинила болід Расселла на Гран-прі Бахрейну. Нова заміна на «Інтерлагосі» передбачає втрату лише п’яти місць, тож у недільній гонці він не зможе стартувати вище шостої позиції.

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Рішення Mercedes

Mercedes підтвердила, що заміна не містить компонента Additional Development and Upgrade Opportunities. Лідери чемпіонату світу ще не використали єдине дозволене в сезоні оновлення цього типу.

Расселл заявив, що команда від початку розуміла неминучість штрафу та вважала етап у Сан-Паулу слушним місцем для його відбуття. Траса «Інтерлагос» сприятлива для випереджань, а під час гоночого вікенду також очікується дощ. Після Гран-прі Мексики Расселл посідає четверте місце в загальному заліку за чотири гонки до кінця сезону.

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