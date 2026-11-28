Пілот Mercedes Джордж Расселл здобув поул-позицію в кваліфікації Гран-прі Катару на трасі Лусаїл. У суботу, 28 листопада, він випередив свого напарника Кімі Антонеллі на 0,128 секунди. Про результати сесії повідомляє Channel NewsAsia.

Перший ряд Mercedes

Антонеллі, якого джерело називає новоспеченим чемпіоном Формули-1, був найшвидшим у кожній із трьох тренувальних сесій перед кваліфікацією. Однак у вирішальній сесії швидшим виявився Расселл.

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Расселл та Антонеллі посіли перші дві позиції за підсумками кваліфікації, тож Mercedes стартуватиме з першого ряду на трасі Лусаїл.

Позиції McLaren

Пілот McLaren Ландо Норріс показав третій результат у кваліфікації, а його напарник Оскар Піастрі став четвертим. Таким чином, обидва гонщики McLaren розташувалися позаду представників Mercedes на стартовій решітці.

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