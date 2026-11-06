Пілот Норріс став найшвидшим у першій практиці Гран-прі Сан-Паулу — Sky Sports News

Пілот McLaren Ландо Норріс показав найкращий результат у першій практиці Гран-прі Сан-Паулу в Бразилії. Він випередив нового чемпіона світу Формули-1 Кімі Антонеллі на 0,082 секунди, повідомляє Sky Sports News.

Оновлення McLaren

McLaren привезла до Сан-Паулу нові переднє та заднє крила, балкове крило й нові елементи днища. Команда представила ці оновлення, хоча більшість суперників уже зосереджуються на болідах для сезону 2027 року.

McLaren не боролася за перемоги на останніх етапах, однак у першій практиці Норріс продемонстрував темп команди. У першій четвірці опинилися представники чотирьох різних команд.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати першої практики

Третє місце посів пілот Red Bull Макс Ферстаппен, який поступився Норрісу 0,236 секунди. Четвертим став Льюїс Гамільтон із Ferrari — його відставання від найкращого часу становило 0,324 секунди.

Пілот Mercedes Джордж Расселл завершив сесію п'ятим, випередивши представника Red Bull Ісака Аджара. Расселл отримав штраф із втратою п'яти позицій на стартовій решітці через заміну двигуна внутрішнього згоряння, тому в недільній гонці на Інтерлагосі він стартуватиме не вище шостого місця.

Mercedes може виграти Кубок конструкторів за підсумками вікенду, якщо випередить Ferrari щонайменше на три очки. Антонеллі, який забезпечив собі титул чемпіона світу минулого тижня після подіуму в Мексиці, виступає в Сан-Паулу у спеціальному шоломі на честь триразового чемпіона Формули-1 Айртона Сенни.

Читай нас у