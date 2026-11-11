Пілота Ф1 Кімі Антонеллі оштрафували на 5 секунд у Бразилії — The Rio Times

Стюарди Гран-прі Сан-Паулу в Бразилії оштрафували пілота Mercedes і чемпіона Формули-1 Кімі Антонеллі на п’ять секунд за небезпечний виїзд із піт-лейну. Покарання не вплинуло на результат гонщика: він залишився п’ятим у підсумковій класифікації гонки 8 листопада на трасі Інтерлагос у Сан-Паулу, повідомляє The Rio Times.

Рішення стюардів

Стюарди встановили, що болиду Антонеллі під номером 12 дозволили виїхати з боксу в момент, коли швидкісною смугою піт-лейну наближався Франко Колапінто на Alpine під номером 43. У Mercedes визнали, що виїзд можна було організувати безпечніше. П’ять секунд додали до часу Антонеллі після фінішу.

Після застосування санкції він фінішував приблизно за сім секунд позаду свого напарника Джорджа Расселла, який посів четверту позицію. Водночас перевага Антонеллі над шостим Оскаром Піастрі з McLaren становила близько 15,5 секунди, тому позиції гонщиків не змінилися.

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Підсумки гонки та наступний етап

Перемогу в дощовій гонці здобув Ландо Норріс із McLaren, який випередив Макса Ферстаппена з Red Bull на 14,6 секунди. Mercedes у Сан-Паулу достроково оформила титул у Кубку конструкторів. Антонеллі після старту вийшов у лідери, обігнавши Норріса, однак приблизно на 20-му колі розвернувся в першому повороті та втратив першу позицію.

Антонеллі достроково став чемпіоном сезону в Мехіко 1 листопада. Наступний етап Формули-1 — Гран-прі Лас-Вегаса — відбудеться 21 листопада, після нього календар передбачає гонки в Катарі 29 листопада та Абу-Дабі 6 грудня.

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