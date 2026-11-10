Пілоти B-1B у США почали тренуватися на цивільних HondaJet — The War Zone

Повітряні сили США запустили в Абіліні, штат Техас, програму Bomber Supplemental Trainer for Aircrew Readiness (BSTAR), у межах якої пілоти бомбардувальників B-1B Lancer отримуватимуть додатковий льотний досвід на цивільних бізнес-джетах HondaJet. Перший навчальний виліт військового пілота відбувся 2 листопада 2026 року. Про це повідомляє The War Zone.

Програму офіційно представили 4 листопада на регіональному аеропорту Абіліна, неподалік авіабази Дайєс. Літаки, інструкторів, технічне обслуговування, розклад польотів та іншу підтримку для BSTAR забезпечує підрядник XSTAR Aviation. Така модель дає змогу не залучати додаткові B-1B і військовий технічний персонал.

До 100 додаткових годин на рік

За задумом командування, пілоти B-1B, які мають право брати участь у програмі, зможуть отримувати близько 100 додаткових годин нальоту щороку. Це приблизно чотири двогодинні вильоти на місяць. На HondaJet відпрацьовуватимуть польоти за приладами, планування місій, керування літаком і взаємодію екіпажу.

Водночас програма не має замінити підготовку безпосередньо на B-1B. Повітряне дозаправлення, тактичне застосування та використання озброєння залишаться частиною навчальної програми на бомбардувальнику. Командувач Air Force Global Strike Command генерал С. Л. Девіс заявив, що готовність екіпажів базується на льотній майстерності, обґрунтованих рішеннях і часі в повітрі, а новий підхід забезпечує додаткові польоти за значно нижчою вартістю.

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Розширення до Південної Дакоти

XSTAR Aviation планує у січні 2027 року розгорнути програму також у Рапід-Сіті, штат Південна Дакота, для пілотів B-1B з авіабази Елсворт. Таким чином BSTAR має охопити дві головні бази цього типу бомбардувальників.

У березні 2026 року компанія X-Star Inc. отримала контракт вартістю до 78 млн доларів з урахуванням базового періоду та опціонів. Він передбачає не лише надання літаків і льотних годин, а й розробку навчальних програм, збір даних про результати підготовки та оцінку можливості подальшого масштабування моделі.

За оцінками, наведеними The War Zone, година експлуатації HondaJet може коштувати близько 2–3 тис. доларів, тоді як година польоту B-1B — приблизно 90 тис. доларів. Водночас один колишній пілот B-1B висловив сумнів щодо того, наскільки польоти на HondaJet підвищать готовність екіпажів, оскільки характеристики та обладнання цього літака суттєво відрізняються від бомбардувальника.

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